Москва, , 16:25 — REGNUM Знаменитый американский сценарии и продюсер, один из создателей оскароносной картины «Зелёная книга» Ник Валлелоньа прибыл с рабочим визитом в Москву по приглашению российского актера Александра Невского. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Ник Валлелоньа прибыл в Москву для налаживания рабочих контактов с Министерством культуры РФ, российскими прокатчиками, а также деятелями искусства культуры, с некоторыми из которых он уже знаком лично.

Ник Валлелоньа отметил радушный приём столицы, сказав, что ему было известно о хорошем отношении россиян к его фильму «Зелёная книга», но он не ожидал такого внимания к своей персоне. Продюсер выразил надежду, что ему удастся снять некоторые эпизоды новых картин в России.