Лос-Анджелес, США, 17 октября 2019, 15:54 — REGNUM Новый фильм Disney «Король Лев» не будет бороться за «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм», несмотря на то, что имеет на это полное право. Об этом 17 октября сообщил портал Digital Spy.
Представители Disney сообщили журналистам, что кинокомпания приняла соответствующее решение. Издание пишет, что, видимо, Disney надеется получить призы за эту картину в других номинациях.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты назвали тройку лидеров среди кандидатов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». По мнению экспертов, в топ-3 претендентов вошли «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3» и «Я потерял своё тело».
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