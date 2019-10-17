Лос-Анджелес, США, , 15:56 — REGNUM В предстоящей исторической драме Роберта Эггерса Northman («Северянин») могут сняться Уиллем Дефо, Николь Кидман и Билл Скарсгард. Об этом 16 октября сообщил портал Deadline.

Сейчас актёры ведут переговоры о своём участии в картине. В кадре также могут появится Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард.

«Северянин» — это историческая военная драма, события которой происходят в 10-м веке. Сам режиссёр описывает её как: «Сага о мести викингов в Исландии».

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