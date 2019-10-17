Уфа, , 15:37 — REGNUM В зоне пещеры «Шульган-Таш» в Башкирии необходимо модернизировать инфраструктуру. Об этом сообщил руководитель научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин на рабочем совещании по развитию туризма в регионе.

Совещание проходило 17 октября в Доме Республики Башкирия.

По его словам, в настоящее время пещера претендует на включение ее в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он также отметил, что специализированный историко-культурный комплекс «Шульган-Таш», открытие которого запланировано в 2020 году и комплексный подход к модернизации инфраструктуры помогут решить проблемы управления природным объектом и организовать работу с туристами.

По словам глава Башкирии Радия Хабирова, пещеры «Шульган-Таш» являются уникальным объектом.

«Все гости, которые посещают его, уезжают восхищёнными», — отметил он и поручил правительству региона провести выездное заседание, на которое будут приглашены представители научного сообщества и эксперты в данной области. На заседании планируется выработать предложения по дальнейшему развитию объекта.