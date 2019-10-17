Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Здание XIX века на улице Социалистической, 77 в Ростове-на-Дону будет отремонтировано. К работам чиновники планируют приступить в 2020 году. После того, как дом-памятник приведут в порядок, в нём откроют музей истории города.

«Музей, расположенный в старинном особняке, который известен как дом [купца из Нахичевани-на-Дону Ивана] Шапошникова, станет ещё одной достопримечательностью донской столицы, центром притяжения туристов и гостей города», — считает заместитель главы администрации по экономике Светлана Камбулова.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2019 года донской губернатор Василий Голубев призвал городских чиновников создать в городе-миллионнике музей. В апреле 2019 года помещения покинули работники расположенного в здании городского департамента ЖКХ.