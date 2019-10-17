Лос-Анджелес, США, 17 октября 2019, 14:42 — REGNUM Рафферти Лоу — 23-летний сын актёра Джуда Лоу получил главную роль в будущем фильме Disney «Оливер Твист». Об этом 16 октября сообщил портал Metro.
https://twitter.com/EllenNkemMiss/status/1184508903633096704
Инсайдеры сообщили, что молодой человек впечатлил продюсеров своим поведением в кадре и вокальным диапазоном. Съёмки картины уже стартовали в Лондоне, источник отметил, что всем участникам проекта не терпелось скорее приступить к работе.
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Матерью Рафферти Лоу является британская актриса, кинопроюсер и дизайнер Сэйди Фрост. Она была замужем за Джудом Лоу в период с 1997 по 2003 годы. В этом браке также родились сестра Рафферти Лоу Айрис и его брат Руди Индиана Отис.
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