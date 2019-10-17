Лос-Анджелес, США, , 13:39 — REGNUM Фанат кинокомиксов Marvel и вселенной Джоан Роулинг создал арт, в котором он представил Дэниэла Рэдклиффа в образе Росомахи. Изображение 17 октября опубликовал портал Screen Rant.

Автором арта является пользователь Instagram под ником erathrim20. Он изобразил Рэдклиффа с причёской Росомахи и известном классическом чёрно-жёлтом костюме. Издание отмечает, что подобные инициативы являются результатом размышлений поклонников вселенной Людей Икс по поводу того, кто из актёров мог бы прийти на смену Хью Джекману.

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Напомним, после сделки между компаниями Disney и Fox права на франшизу «Люди Икс» перешли к Disney. Таким образом, в будущем компания может произвести объединение расширенной киновселенной Marvel (MCU) с вселенной «Людей Икс».

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