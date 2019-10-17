Лондон, , 13:23 — REGNUM Элтон Джон заявил, что его очень впечатлила игра Тэрона Эджертона в фильме «Рокетмен», основанном на истории жизни и карьеры музыканта. Об этом 17 октября сообщил портал IndieWire.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США, Канада

«Когда я смотрел на Тэрона, я не смотрел на него — я смотрел на себя. И когда я слышал голос, я слышал себя, но это был не я», — заявил Элтон Джон в интервью журналистам.

Музыкант также рассказал, что у проекта фильма была сложная история. Он имел много фальстартов, в частности, роль Джона могла достаться Тому Харди, однако время шло и певец в итоге понял, что актёт станет слишком старым и не сможет петь. Также музыкант отметил, что ни одна студия кроме Paramount не подошла бы к этому проекту «на пушечный выстрел».

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Фильм «Рокетмен» вышел на большие экраны российских кинотеатров в июне 2019 года. При бюджете $40 млн она смогла собрать в мире более $195 млн. Кроме Тэрона Эджертона в нём также снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош и другие известные актёры.

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