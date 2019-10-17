Штат Калифорния, США, , 13:21 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Universal Cable Productions объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Импульс». В центре картины девушка-подросток, живущей в маленьком городке и мечтающей вырваться в большую жизнь. Все меняется, когда девушка узнает, что обладает необычными талантами, а именно способностью к телепортации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мэдди Хассон, известная по «Боже, благослови Америку!», «Искатель», «Социо», «Гримм» и «Мистер Мерседес», Энука Окума, знакомая зрителям по картинам «Двойной просчет», «Планета монстров», «Копы-новобранцы» и «Анатомия страсти», Сара Дежарден, снявшаяся в «Сверхъестественное» и «Сосны»,Крейг Арнольд, сыгравший в «Зов крови» и «Тайны Хейвена», и Тэннер Стайн.

В качестве шоураннеров выступили Джеффри Либер, подаривший миру «Бессмертные» и «Остаться в живых», и Лорен Лефранк. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэйв Бертис, участвовавший в создании картин «Грань будущего», «Форс-мажоры», «Рыцарь дорог» и «Тайные связи», и Пэтти Лонг, благодаря которой свет увидел сериал «Типа моя жена». Работу над сценарием вел Торри Спир. Режиссерами стали Майрзи Алмас, Мэгги Кили и Марк Тондерай.