Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Стали известны лидеры среди претендентов на премию «Оскар 2020» в направлении анимационных картин. Об этом 16 октября сообщил портал IndieWire.

Эксперты считают, что в первую тройку кандидатов вошли такие картины, как «История игрушек 4», «Как приручить дракона 3» и сюрреалистичный мультфильм «Я потерял своё тело» компании Netflix. Издание отмечает, что всего в 2019 году на участие в конкурсе было подано около 32 заявок от создателей анимационных проектов.

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Напомним, 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в кинотеатре Долби в Голливуде. Список номинантов будет объявлен 13 января 2020 года.

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