Нью-Йорк, США, , 12:48 — REGNUM Американская певица, автор песен и продюсер Леди Гага перевыпускает свой альбом «Artpop», записанный в 2013 году, но уже без песни «Do What U Want (With My Body) «(Делай что хочешь).

Дело в том, что этот трек был записан с участием американского певца, обладателя трех премий «Грэмми» Ар Келли, который в настоящий момент обвиняется в десятке преступлений сексуального характера.

По информации британского новостного агентства The Independent, обновленная версия альбома выйдет в свет как на CD дисках, так и на виниле 11 ноября 2019 года.

В феврале 2019 года певец был арестован в Чикаго по обвинению в сексуальных преступлениях, которые были совершены по отношению к четырем девушкам, причем трем из них не было и 17 лет. Сразу же после этого Леди Гага извинилась за сотрудничество с ними и удалила совместную композицию со стриминговых сервисов. Артистка заявляет, что сама была жертвой харассмента, оправдывая сотрудничество с певцом «мрачным моментом в жизни».