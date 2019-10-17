Москва, , 12:45 — REGNUM Ежегодная музыкальная премия в области независимой музыки России, Беларуси и Казахстана Jager Music Awards опубликовала список номинантов 2019 года. Эта премия уже шесть лет подряд присуждается лучшим музыкантам, продюсерам и организаторам.

Сообщается, что шорт-лист в десяти различных номинациях был сформирован по итогам голосования экспертного совета премии.

По информации российского новостного агентства «Colta», несмотря на то, что победителей в этих категориях определяет жюри, любой желающий может повлиять на расстановку претендентов, проголосовав за того или иного кандидата на сайте премии. Помимо основных категорий, аудитория может проголосовать за любого финалиста в категории «Young Blood», в которой представлены новые лица музыкальной индустрии. Для молодых исполнителей предусмотрены специальные награды, среди которых 300 тысяч рублей на съемку видеоклипа.

Как сообщает пресс-служба Jager Music Awards, шорт-лист в номинациях «Группа года» — Shortparis, СБПЧ, Cream Soda, «Сингл года» — RSAC x ELLA — «NBA», Shortparis — «Страшно», Cream Soda — «Никаких больше вечеринок». Также стали известны номинанты в категориях «Видео года», «Рок», «Хип-хоп», «Электроника», «Лейбл года», «Событие года», «Диджей года» и «Вклад в индустрию».

В прошлом году победителями премии стали Хаски, Монеточка, группы «Казускома» и Ic3Peak. Лейблом года был признан Ionoff Music, а диджеями — дуэт Александра и СергеяЛипских Simple Symmetry.