Москва, , 12:35 — REGNUM 17 октября на экраны России выходит документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва. Картину о великом российском режиссере снял его сыном, Андрей Тарковский — младший. Об этом сообщает Афиша.Daily.

Основу фильма составили ранее не опубликованные лекции, интервью, встречи со зрителями, архивные кадры со съёмок картин Тарковского. Премьера картины уже состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале.

Сын считает, что со дня смерти Тарковского было построено множество теорий о созданных им мирах, поэтому необходимо вернуться к мыслям самого режиссера, чтобы разобраться в его киноязыке, не уходя в собственные фантазии.