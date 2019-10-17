Канны, Франция, , 12:30 — REGNUM В рамках работы крупнейшей выставки аудиовизуального контента MIPCOM 2019 в Каннах японская компания Toho представила проект «Годзилла: Генезис», призванный вдохнуть новую жизнь в популярную франшизу. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Глава департамента международных связей компании Toho Такааки Накадзава заявил о том, что компания не собирается останавливаться на достигнутых результатах и успех 29 выпущенных фильмов франшизы даёт стимул развивать концепцию противостояния монстров кайдзю и человечества.

Напомним, что морское чудовище Годзилла является символом противостояния человечеству со стороны живой природы Земли.