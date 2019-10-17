Воронеж, , 12:22 — REGNUM 16 октября художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков провел пресс-конференцию, на которой озвучил программу третьего фестиваля поэтического искусства «МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ». Об этом сообщает сайт Воронежского камерного театра.

В программу фестиваля вошли более десяти мероприятий — театральные постановки, поэтические выступления и кинопоказы. Бычков выделил две премьеры — эскиз-читка «Четвертая проза» по мотивам одноименного произведения Осипа Мандельштама и вечер современной хореографии «Танцуем Мандельштама».

Также зрители увидят спектакли «Гоголь переоделся Пушкиным» по Даниилу Хармсу, «Единственный день» по текстам певца Александра Башлачева, «Египетская марка» Театра «Мастерская Фоменко» по повести Мандельштама.

В 2019 году фестиваль пройдет с 20 по 22 декабря. Продажа билетов на платные и регистрация на бесплатные мероприятия фестиваля начнется в четверг, 17 октября.