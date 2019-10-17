Архангельск, , 12:01 — REGNUM В период с 18 по 20 октября в Архангельске в рамках проекта Института Гёте в Москве и COLTA.RU «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» состоится образовательный воркшоп по медиаграмотности для подростков 12−17 лет. Об этом сообщает издание COLTA.

В рамках проекта специалисты расскажут о современном медиапространстве, устройстве интернета и «Википедии», о новостях и фейках, а также о кибербуллинге и способах ему противостоять. Также участники получат навыки в создании видео и анимации, запишут подкаст и познакомятся с азами виртуальной реальности и дрон-журналистики.

Данный воркшоп проводится в рамках информационно-просветительского проекта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?», основная цель которого — повышение медиаграмотности. В рамках проекта в 15 регионах России проходит серия воркшопов для школьников, курс онлайн-лекций и семинаров для студентов гуманитарных специальностей и цикл открытых мероприятий для всех, кто интересуется медиа.