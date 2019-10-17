Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM С 14 по 18 октября Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге проводит программу мероприятий в честь дня рождения поэта. Об этом сообщает Литературная газета.

17−18 октября пройдут ежегодные XIV «Лермонтовские чтения», научная конференция, посвященная изучению творческого наследия М.Ю. Лермонтова.

В рамках Лермонтовских дней также организована работа двух выставок. На выставке «Под ним Казбек, как грань алмаза…» посетители смогут увидеть костюмы и фотографии к постановке оперы «Демон» на сцене Мариинского театра. Вторая, под названием «Что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться…», представит зрителям книжные иллюстрации к «Герою нашего времени», выполненные художником Юрием Ивановым.