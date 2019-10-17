Лондон, , 11:54 — REGNUM В Англии вышла книга Дэниэла Сонабенда «Мы боремся с фашистами», которая рассказывает историю Группы 43 — подпольного еврейского объединения, противостоявшего британским фашистам в послевоенные годы. Об этом сообщает The Guardian.

Книга рассказывает о жизни послевоенного Лондона, где уцелевшие в годы войны сторонники фашистского движения под предводительством Освальда Мосли устраивали акции беспорядков против местных евреев. Для противостояния евреями было создано подпольное объединение, получившее название Группа 43. В течение нескольких лет участники Группы 43 организовывали нападения на фашистских активистов и проводили подрывные акции.

В ходе книги автор развивает две основные идеи. Согласно первой, даже антифашистское движение, будучи защитной инициативой, использовало насилие как основной метод борьбы. Вторая идея связана с сильным объединяющим потенциалом Группы 43, в состав которую вошли представители разных противоборствующих групп — коммунисты и консерваторы, сионисты и антисионисты, мужчины, женщины, гангстеры, бизнесмены и рабочие.