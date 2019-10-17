Лос-Анджелес, США, , 11:55 — REGNUM Американский кинорежиссёр Джеймс Ганн рассказал, почему Джокер не появится в предстоящем фильме «Отряд Самоубийц». Создатель перезагрузки просто следует канону из комиксов, сообщил портал Comic Book 16 октября.

Джеймс Ганн пояснил, что Джокера не было в оригинальном комиксе «Отряд Самоубийц». Поэтому режиссёр «не считает странным» то, что популярный злодей не появится в новом фильме.

Напомним, новая часть франшизы «Отряд Самоубийц» должна выйти в кинотеатрах в 2021 году. Режиссёром продолжения стал Джеймс Ганн, наиболее известный по фильмам серии «Стражи Галактики».

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