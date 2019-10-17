Париж, , 11:51 — REGNUM C 7 по 10 ноября в Париже пройдет Paris Photo — 23-я крупнейшая ежегодная международная выставка, посвященная фотографии. Об этом сообщает официальный сайт выставки.

На выставке в историческом Гран-Пале примут участие 179 галерей и 33 арт-дилера из тридцати стран мира. Традиционно в экспозиции представят лучшее работы в области фотографии и графического искусства.

Проект Paris Photo существует с 1997 года, ставя своей миссией продвижение и развитие фотоискусства в мире. В программе этого года также пройдут лекций от кураторов, художников, коллекционеров и арт-критиков. Посетители смогут приобрести фотографии и фотоальбомы, созданные специально для выставки.