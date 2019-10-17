Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM Легендарный американский игрок в гольф Тайгер Вудс издаст мемуары, которые, по его мнению, должны стать «откровенным и интимным рассказом об американской жизни». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Тайгер Вудс часто становился героем телепередач и журналистских статей, что породило большое количество спекуляций и заблуждений о его биографии. Будущие мемуары должны исправить данную ситуацию. Вудс сообщил, что работа над автобиографией уже начата, и он с нетерпением ждет окончания работы над книгой.

Напомним, что профессиональная карьера Тайгера Вудса началась в 1996 году. С тех пор ему удалось поставить множество рекордов. Однако сам игрок главным достижением считает то, что его история расширила аудиторию поклонников игры в гольф, превратив его в популярный вид спорта.