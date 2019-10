Лос-Анджелес, США, , 11:05 — REGNUM Вторая часть мультфильма «Побег из курятника» уже находится в производстве. Об этом 17 октября сообщил портал We Got This Covered.

Менеджер студии Aardman Animations Уилл Бехер в интервью журналистам подтвердил эту информацию. Он рассказал, что команда разработчиков моделей последние несколько недель работала над созданием персонажей.

Мультфильм «Побег из курятника» вышел на большие экраны в 2000 году. При бюджете $45 млн картина смогла собрать в США около $106,8 млн, а в мире — около $225 млн.

