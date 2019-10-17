Москва, , 10:51 — REGNUM 17 октября в Выставочном зале «Подклет дворца царя Алексея Михайловича» Коломенского музея открывается выставка «Искусство русской вышивки XVI — начала XX века из собрания музея-заповедника «Коломенское — Измайлово-Люблино».

В экспозиции будут представлены уникальные произведениями русских вышивальщиц ХVI — начала ХХ века. Это облачение духовенства и предметы церковного убранства, народная одежда жителей разных губерний, светский и городской костюм, аксессуары, а также предметы быта и интерьера.

Выставку можно условно разделить на четыре раздела — изобразительная и орнаментальная вышивка; вышивка жемчугом, перламутром, бисером, стеклярусом; счетная вышивка и белая вышивка.