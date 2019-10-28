Артур Завгородний, 28 октября 2019, 08:40 — REGNUM В октябре исполняется 45 лет актеру Хоакину Фениксу, который работал с такими знаменитыми режиссерами, как Ридли Скотт, Рон Ховард, Вуди Аллен, Пол Томас Андерсон, Спайк Джонс, Гас Ван Сент, М. Найт Шьямалан и Жак Одиар, был трижды номинирован на «Оскар», предстал в образе Джонни Кэша и даже самого Иисуса Христа, а еще убедил публику, что Феникс — шут и выскочка, который решил уйти из кино и удариться в рэп, чтобы записать свою «Богемскую рапсодию». После главной роли в «Джокере» — одной из лучших в карьере — представляем несколько замечательных, а то и вовсе отличных образов одного из величайших артистов современности, который играет персонажей на грани.
Фредди Куэлл — «Мастер» (2012)
«Джокер» похож не только на «Таксиста» и «Короля комедии». Герой драмы Пола Томаса Андерсона будто перекочевал в нуар Тодда Филлипса. После просмотра «Мастера» нет никаких сомнений — ветеран Второй мировой войны с загадочным прошлым, попавший в религиозную секту, — это же и есть Джокер. Пьяница и бродяга Фредди Куэлл — странный, жуткий и опасный тип с пристальным взглядом и шрамом на губе, который работает фотографом в универмаге, где ни с того ни с сего провоцирует на драку одного из посетителей, а потом уже за решеткой безумствует по полной. А еще в «Мастере», кроме тощего, похотливого, агрессивного, смешивающего, как колдун, зелья Феникса, великолепен Филип Сеймур Хоффман в монументальном образе лидера культа, который берет под крыло этого сумасшедшего одиночку. Феникс с Хоффманом получили награды Венецианского кинофестиваля, а потом номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»: Феникс — за главную роль, а Хоффман — за роль второго плана. Оба Мастера и Хозяева, сложные и впечатляющие.
Эйб Лукас — «Иррациональный человек» (2015)
В этой легкой квазихичкоковской трагикомедии о преступлении и наказании, свободе выбора и хаотичности жизни, похожей на эпизод телесериала «Коломбо», только ироничнее, Хоакин Феникс примеряет образ вялого, тяжело пьющего и обросшего слухами профессора философии, который признает, что философия — чепуха, не имеющая отношения к реальности. Феникс играет страдальца, безумца и романтика, которого съедает отчаяние, потому что потерян смысл жизни. Профессор настолько отчаялся, что может спокойно, не дрогнув, сыграть в «русскую рулетку», а потом решается на убийство во имя справедливости и, разумеется, спасения себя. Мысль об убийстве вызывает у героя возбуждение и придает жизни значение. Хватит ныть — пора действовать. Именно Феникс с выпирающим брюшком и флягой в кармане делает «Иррационального человека» убедительным. Но в этом мире любого рационального мизантропа побеждает иррациональность бытия. Особенно тех, кто говорит о банальности зла, цитирует Сартра и кто «в своем либерализме консервативен». И, как всегда, у иконы интеллектуалов — все под джаз.
Джо — «Тебя никогда здесь не было» (2017)
Хотите еще Феникса с безуминкой? В криминальном триллере-наблюдении шотландки Линн Рэмси (режиссер «Что-то не так с Кевином») актер играет молчаливого киллера, которого нанимает нью-йоркский политик — заказывают вернуть пропавшую дочь, а обидчиков наказать. Быстро и жестоко. Мужик убийственно мрачный, дикий, тревожный, истерзанный воспоминаниями, которые стихают, если сидя в шкафу душить себя пакетом. Герой нуара убивает и убивается. Шрамы на теле, густая борода, а в руке молоток «made in U.S.A.». «Тебя никогда здесь не было» — немножко «Драйв», «Таксист» и «Леон», только абстрактнее и сюрреалистичнее. Что творится в голове — не понять, но искалеченный страшной судьбой человекозверь, ухаживающий за матерью, которая смотрит «Психо», и похожий, как сам фильм, на мозаику, пускает скупую слезу, а значит, перед нами живой человек, настоящий. Каннский приз за эту роль был отдан Фениксу справедливо.
Чарли Систерс — «Братья Систерс» (2018)
Говорят, вестерны давно умерли, но первый англоязычный фильм Жака Одиара, награжденного за режиссуру на Венецианском фестивале, показывает, что это не так. «Братья Систерс» — европейский вестерн, так что фильм понравится даже тем, кто далек от пыльного жанра. Хоакин Феникс играет грубого и буйного охотника за головами, работающего со своим братом (Джон Си Райли), и вместе они — братья Систерс (или Сестровы, чтобы уловить остроумие). Командор посылает их убить золотоискателя, который оказывается ученым, мечтающим об идеальном обществе, эдакий коммунист-утопист на гнусном и жестоком Диком Западе. Феникс постоянно напивается, но это не мешает ему метко стрелять, а Райли, который местами переигрывает Феникса, восторгается зубной щеткой. В конце истории убийцы понимают, что ненависть порождает пустоту, жадность губит, а все дороги ведут домой — к матери. Забавно, лирично, очень современно и жизненно.
Леонард Кредэйтор — «Любовники» (2008)
Перед тем как влюбиться в компьютер, Хоакин Феникс влюбился в Гвинет Пэлтроу. Эта грустная мелодрама Джеймса Грэя, у которого актер снялся аж в четырех картинах (еще в «Ярдах», «Хозяевах ночи» и «Роковой страсти»), рассказывает — вы удивитесь — о любовниках. В этом номинанте на каннское «золото» актер — не гангстер, не детектив, не сутенер, не парализованный карикатурист и и не продавец порно, а застенчивый, брошенный невестой парень с Брайтон-Бич, который живет с родителями, работает в прачечной и любит фотографировать. Однажды он влюбляется в соседку напротив, но выясняется, что у соседки есть богатый ухажер, а главному герою сватают дочь друга семьи. Вот таким нехитрым образом, но очень эмоционально разыгрывается этот четырехугольник запутавшихся в себе людей. Феникс — печальный романтик, невидимый в городской толпе, который умеет говорить, не открывая рта.
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