Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Потоковый сервис Netflix приобрел права на экранизацию одной из самых известных в мире серии классических комиксов «Кость» (Bone) Джеффа Смита. Об этом 17 октября сообщил портал Engadget.

Компания планирует выпустить на его основе анимационный сериал для детей. Пока неизвестно, кто будет привлечён к этому проекту и когда именно шоу появится на платформе.

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Сюжет комиксов «Кость» рассказывает о путешествии костей-родственников по пустыне. Джефф Смит выпустил первый том в 1991 году, последний комикс серии был опубликован в 2004 году. Сам автор ранее заявлял, что его произведение лучше экранизировать в эпизодическом формате.

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