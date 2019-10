Токио, , 10:18 — REGNUM В начале 2020 года в продажу выйдет манга про Люка Скайуокера. Об этом 16 октября сообщил портал Screen Rant.

Её публикацией займется компания Viz Media, манга будет создаваться несколькими авторами, в том числе Акирой Химекавой (The Legend of Zelda) и мангакой, известным как Харуичи (Leia Organa: Ordeal of Princess). В основу будущего произведения ляжет роман писателя Кена Лю Journey to Star Wars.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр Райан Джонсон неуверенно ответил на вопросы журналистов о судьбе новой кинотрилогии «Звёздные войны». Он сообщил в интервью, что компания Lucasfilm пока что не определилась в том, что именно она хочет получить и сказал, что будет очень рад, если начнётся производство ранее анонсированного проекта.

