Каннын, Южная Корея, , 09:53 — REGNUM В южнокорейском городе Каннын состоится первый международный кинофестиваль, посвященный экранизациям литературных произведений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей оргкомитета.

По их словам, кинофестиваль GIFF, посвященный кино и литературе, пройдет в период с 8 по 14 ноября.

Известно, что в рамках данного фестиваля пройдет выставка южнокорейских картин, снятых в 60−70-е годы, показ работ талантливых молодых режиссёров, форум, а также концерт симфонического оркестра, посвященный первой женщине-режиссеру Алис Ги-Блаше.

По словам представителей оргкомитета, на церемонии открытия будет показан фильм южнокорейского режиссера Хо Ин Му «Маленькая принцесса» (2019 г.), а на церемонии закрытия — документальный фильм о британском турне Боба Дилана «Не оглядывайся» (19 676 г.).