Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM Джона Хилл решил не сниматься в роли злодея в предстоящем кинокомиксе «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом 17 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

В сентябре 2019 года в сети появилась информация, что актёр может исполнить роли одного из четырёх злодеев, в частности, Пингвина или Загадочника. Издание пишет, что он передумал участвовать в проекте, причины его решения не называются.

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Напомним, в сентябре 2019 года корреспондент издания Variety Джастин Кролл сообщил, что Джона Хил запросил в качестве гонорара за съёмки в «Бэтмене» $10 млн. Однако, как пояснил журналист, даже Роберт Паттинсон, который исполнит в этом фильме главную роль, получит за работу лишь около $5 млн.

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