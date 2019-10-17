Самара, , 09:00 — REGNUM Закладную генуэзскую плиту представили в музее имени П. Алабина в Самаре. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Плита является памятником генуэзской эпиграфики — декоративной резьбы по камню и пластики — и создана примерно в 1467 году на Крымском полуострове, в городе Каффа (ныне город Феодосия).

Отмечается, что ученые уже предложили несколько вариантов прочтения текста на плите, который написан на латинском языке.

По словам чиновников, плиту нашли в селе Шигоны Самарской области во время работ по благоустройству территории.

По словам главы муниципального района Шигонский Сергея Строева, сначала никто и не догадывался, что данная плита имеет ценность.

Отмечается, что несколько лет плита находилась в детском епархиальном центре и только потом она была передана в Самару.

По словам директора музея им. П. Алабина Владимира Лисейчева, ученым еще предстоит выяснить, как плита попала на территорию Самарской области.