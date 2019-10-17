Красноярск, , 07:33 — REGNUM В Красноярске проходит первый фестиваль Дмитрия Хворостовского. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, в день открытия фестиваля, 16 октября, на сцене Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди.

Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске Вадим Кофман, Krskstate.ru

«Это по-настоящему знаковое событие», — сказал о фестивале красноярский губернатор Александр Усс.

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По его словам, этот фестиваль должен стать регулярным.

Концерты и спектакли с участием звезд мировой оперной сцены будут проходить в Большом концертном зале и Красноярском театре оперы и балета до 26 октября.

Добавим, 16 октября всемирно известному оперному певцу, уроженцу Красноярска Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни.

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