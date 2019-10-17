Пекин, , 06:48 — REGNUM Билеты на классическую оперу в четырех актах «Трубадур» итальянского композитора Джузеппе Верди, которая будет поставлена на сцене Национального центра исполнительных искусств (NCPA) в Пекине с 23 по 27 октября, уже поступили в продажу сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Опера в постановке NCPA рассказывает историю о двух родных братьях, живущих в средневековой Испании, которые влюбились в одну и ту же аристократку и затеяли отчаянную борьбу друг против друга.

Предстоящие представления пройдут под руководством американского дирижера Рико Саккани, который хорошо знаком с оперным искусство. Вокалисты, задействованные в опере, являются мировыми знаменитостями.

Отметим, что это уже шестая классическая опера Верди, поставленная NCPA после «Травиаты», «Риголетто», «Отелло», «Набукко» и «Бала-маскарада».

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине пройдут концерты по случаю 500 лет со дня смерти Леоанрдо да Винчи