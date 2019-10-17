Тегеран, , 08:07 — REGNUM 16 октября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что фильм Beloved режиссера Ясера Талеби получил призы шести международных кинофестивалей.

Согласно источнику, фильм получил специальную награду жюри фестиваля Religion Today и «лучший фильм» фестивалей Nuovi Mondi и Sole Luna Doc в Италии, награду за лучшую режиссерскую работу на фестивале в Сими (Греция), специальную награду жюри фестиваля в Иракском Курдистане. Фильм также принимал участие в нескольких международных кинофестивалях в Берлине.

Beloved рассказывает о 80-летней женщине, ведущей отшельнический образ жизни в горах Альборз. Фильм раскрывает ее добрый характер, раскрывает храбрость и силу, помогающие ей жить в горах без технических удобств.