Казань, , 04:35 — REGNUM На заседании инвестиционного совета глава Татарии Рустам Минниханов выразил поддержку идее инвестора из Москвы по созданию в Казани киностудии полного цикла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором проекта стал создатель московской киностудии «Кей Ди Студиос» Евгений Мелентьев. Схожий проект работает в российской столице с 2012 года. Предполагается, что в Казани появится киностудия полного цикла. Проект планируется окупить за 6−7 лет. Стоимость проекта неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кей Ди Студиос» учреждено в Москве для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Его уставный капитал — 37 тыс. рублей, директор и совладелец 90% доли Елена Моисеева, второй владелец — Николай Табашников. Евгений Мелентьев из состава собственников вышел в феврале 2017 года и на сегодня юридически отношения к компании не имеет.

Напомним, в республике есть собственная киностудия — «Татаркино», работающее как госучреждение. Компания существует с 1924 года.