Москва, , 03:22 — REGNUM Вторая инстанция, рассмотрев апелляционные жалобы первой супруги и наследницы известного российского сатирика Михаила Задорнова, а также ответчика — АО «Первый канал», отменила вердикт московского арбитража и ещё больше снизила компенсацию за нарушение прав на два концерта. Девятый арбитражный апелляционный суд вместо ранее присужденной выплаты в 3,75 млн рублей снизил её до 750 тыс. рублей. В остальной части требований Велте Задорновой отказали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вторая инстанция подтвердила факт нарушений, но не согласилась с методикой расчётов компенсации.

«Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции в части необходимости снижения компенсации, о чем ответчиком было заявлено, однако полагает, что размер подлежащей снижению компенсации является ошибочным, поскольку 3 750 000 руб. является суммой, на которую истец имеет право при заявлении настоящего иска, учитывая недоказанность с его стороны передачи ответчиком спорных АВП по кабелю», — отмечается в определении суда, который снизил сумму до 150 тыс. рублей за каждое нарушение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в суд по интеллектуальным правам.

Напомним, Михаил Задорнов, известный своими сатирическими концертами на злобу дня, умер в ноябре 2017 года. Права на произведения частично получила его первая жена Велта Задорнова. В частности, ей достались права на произведения «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?!». Они были записаны на студии одного из театров в 2009 году, и лицензиат в лице ООО «Азъ Арт ТВ-продакшн» получил право предоставить концерты для показа на Первом канале, но лишь в течение трёх лет. Сроки истекли в 2012—2013 годах, но концерты повторно были показаны в 2017—2018 годах, что, по мнению наследницы, привело к нарушению её прав. В своём иске Задорнова потребовала выплаты 7,5 млн рублей, но первая инстанция снизила сумму компенсации до 3,75 млн рублей.

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