Москва, 17 октября 2019, 03:22 — REGNUM Вторая инстанция, рассмотрев апелляционные жалобы первой супруги и наследницы известного российского сатирика Михаила Задорнова, а также ответчика — АО «Первый канал», отменила вердикт московского арбитража и ещё больше снизила компенсацию за нарушение прав на два концерта. Девятый арбитражный апелляционный суд вместо ранее присужденной выплаты в 3,75 млн рублей снизил её до 750 тыс. рублей. В остальной части требований Велте Задорновой отказали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вторая инстанция подтвердила факт нарушений, но не согласилась с методикой расчётов компенсации.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в суд по интеллектуальным правам.
Напомним, Михаил Задорнов, известный своими сатирическими концертами на злобу дня, умер в ноябре 2017 года. Права на произведения частично получила его первая жена Велта Задорнова. В частности, ей достались права на произведения «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?!». Они были записаны на студии одного из театров в 2009 году, и лицензиат в лице ООО «Азъ Арт ТВ-продакшн» получил право предоставить концерты для показа на Первом канале, но лишь в течение трёх лет. Сроки истекли в 2012—2013 годах, но концерты повторно были показаны в 2017—2018 годах, что, по мнению наследницы, привело к нарушению её прав. В своём иске Задорнова потребовала выплаты 7,5 млн рублей, но первая инстанция снизила сумму компенсации до 3,75 млн рублей.
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