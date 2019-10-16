Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Фильм «Терминатор: Тёмные судьбы» официально получил возрастной рейтинг R (родителям предлагается хорошо подумать перед тем, как вести детей на сеанс). Об этом 16 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1184506240866684928

Издание отмечает, что, таким образом, это будет первый «Терминатор» со «взрослым» рейтингом за последние 15 лет. Последней подобной картиной франшизы была «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придёт спаситель» и «Терминатор: Генезис» получили маркировку PJ-13 (фильм не рекомендуется смотреть детям в возрасте до 13 лет).

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, представляющий собой нарезку из тизеров с боевыми сценами будущей картины, которую снял режиссер Тим Миллер. Стоит отметить, что её сюжет проигнорирует события всех фильмов франшизы, выпущенных после фильма «Терминатор 2: Судный день».

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