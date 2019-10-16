Красноярск, , 19:12 — REGNUM С 16 по 25 октября в Красноярске будет проходить первый фестиваль имени Дмитрия Хворостовского. Открытие музыкального форма 16 октября приурочено ко дню рождения выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского.

В поздравительной телеграмме президента Владимира Путина гостям и участникам фестиваля отмечается «яркий жизненный и профессиональный путь Дмитрия Хворостовского». Глава государства назвал его «выдающимся представителем отечественной и мировой культуры, человеком уникального таланта, силы духа и стойкости».

В первый вечер в Красноярской краевой филармонии прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. На сцену отдать дань уважения поднимутся известные исполнители Стивен Костелло, Сергей Лейферкус, Анастасия Москвина, Юлия Герцева, Евгений Ставинский и другие мастера.

До 25 октября на сцены Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского и Красноярской краевой филармонии будут подниматься ведущие оперные исполнители из многих стран. 17 октября состоится сольное выступление знаменитого перуанского певца, одного из лучших лирических теноров мира Хуана Диего Флореса.