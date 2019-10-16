Ашхабад, , 19:00 — REGNUM В Ашхабаде в рамках международной конференции и выставки «Основные направления развития промышленных отраслей Туркмении» проходит показ мод с участием туркменских и зарубежных модельеров, пишет «Turkmenportal».

Свои коллекции на мероприятии демонстрируют модельеры Ашхабадского дома моделей и экспериментальные цеха текстильных комплексов Туркмении, а также представители французского дома моды «Maison coudert» и узбекского дизайн-центра «Sharq liboslari».

Туркменские кутюрье представили декорированные орнаментами оригинальные наряды из шелка, бархата и кетени, а также вечерние платья в комплекте с национальными ювелирными украшениями. Зарубежные модельеры продемонстрировали гостям показа коллекции одежды из шелковых тканей и украшенные кристаллами Сваровски элегантные европейские вечерние туалеты,.