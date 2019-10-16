Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Дэш и Лили» присоединились Остин Абрамс, получивший признание благодаря «Силиконовая долина», «Охотники на гангстеров», «Бесстыжие» и «Эйфория», и Мидори Френсис, снявшаяся в «Готэм» и «Юная».

Сюжет комедии вращается вокруг романтической истории циничного, критически ко всему настроенного Дэша и вдохновлённой жизнью и крайне оптимистичной Лили. Молодые люди начинают понимать, что у них много общего после обмена многочисленными записками, которые они прячут и находят в различных тайниках по всему Нью-Йорку.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил Джо Тракс, подаривший миру сериал «Лемони Сникет: 33 несчастья». Команду исполнительных продюсеров возглавили Шон Леви, участвовавший в создании картин «Живая сталь», «Однажды в Вегасе», «Прибытие» и «Очень странные дела», и Ник Джонас.