Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Актёры Марк Руффало и Крис Хемсворт признались: они боялись того, что во время съемок фильма «Тор: Рагнарёк» «уничтожат» своих персонажей. Об этом 16 октября сообщил портал Screen Rant.

Актёры тогда поняли, что картина «мягко перезагружает» их героев, в самом начале съёмочного процесса Руффало даже решил спросить прямо, не «уничтожают» ли создатели кинокомикса Халка и Тора. Актёры отметили, что тогда они не были уверены в том, что делают всё правильно.

«Я помню, как Марк Руффало посмотрел на меня и сказал: «Мы разрушаем этот фильм? Мы уничтожаем этих персонажей?», — сообщил Хемсворт, добавив, что Тесса Томпсон тоже не вполне понимала, что она делает.

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Напомним, кинокомикс «Тор: Рагнарёк» режиссёра Тайки Вайтити вышел на большие экраны в ноябре 2017 года. Картина имела большой кассовый успех, при бюджете $180 млн она собрала в США около $315 млн, а в мире — около $854 млн.

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