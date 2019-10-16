Штат Калифорния, США, , 17:32 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании USA Network объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Судная ночь». Сюжет антиутопического триллера вращается вокруг общества, в котором действует закон, позволяющий убивать кого угодно в ночь с 21 на 22 марта, что по замыслу авторов снижает социальную напряженность.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, к актерской команде картины присоединились Дерек Люк, известный зрителям по сериалу «13 причин почему», Макс Мартини, снявшийся в фильме «Тихоокеанский рубеж», Паола Нунес, сыгравшаяся в криминальной драме «Сыны анархии», и Джоэл Аллен.

Шоуранерром остается Томас Кэлли. Команда исполнительных продюсеров состоит из Майкла Бэя, Эндрю Форма и Брэдли Фуллера. Тройка подарила миру сериал «Черные паруса», ставший приквелом романа «Остров сокровищ».