Штат Калифорния, США, , 17:21 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании USA Network объявило о том, что состоялась премьера сериала «Тредстоун», который является спиноффом киновселенной, повествующей о спецагенте Джейсоне Борне. Сюжет шпионской драмы вращается вокруг программы Центрального разведывательного управления США под названием «Тредстоун», целью которой является искусственная модификация способностей и потенциала агентов. Несколько таких усовершенствованных оперативников были активированы в разных уголках мира для выполнения секретной задачи.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Трэйси Айфичор, известная по «Доктор Кто», «Древние», «Гавайи 5.0», «Ответный удар» и «База Куантико», обладатель премии компании «Шопар» Джереми Ирвин, знакомый зрителям по картинам «Боевой конь», «Сейчас самое время», «Игры разумов» и «Возмездие», Хан Хё-Джу, снявшаяся в «Небесный почтальон» и «Маскарад», Габриэль Шарницки, сыгравшая в «Месмер», и Эмилия Шуле.

В качестве шоураннера выступил Брэндон Гуерсио, подаривший миру сериалы «Никита» и «Реанимация». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэйв Калштейн, участвовавший в создании картин «База Куантико» и «Морская полиция: Лос-Анджелес», и Джеймс Мауро. Работу над сценарием вели Тим Кринг и Роберт Ладлэм. Режиссером стал Рамин Бахрани.