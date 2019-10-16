Москва, , 16:51 — REGNUM 27 октября в Московском театре мюзикла в рамках празднования 20-летия коллектива состоится последнее юбилейное выступление джазового оркестра Игоря Бутмана. Сообщается, что музыканты пригласили на юбилей Ларису Долину и Валерия Сюткина.

Лариса Долина Okras

Как сообщается на сайте оркестра, в программе «Jazz &Pop» примет участие и солист группы «Моральный кодекс», заслуженный артист России Сергей Мазаев.

По сообщению российского новостного агентства InterMedia, Московский джазовый оркестр уже дал праздничные концерты 13 сентября в Московском международном Доме музыки и 27 сентября в концертном зале парка Зарядье вместе с американским джазовым вокалистом, лауреатом премии «Грэмми» КуртЭллинг.