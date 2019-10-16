Чита, , 16:39 — REGNUM 16 октября в Чите в Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема открылся I международный конкурс вокалистов «Я люблю тебя жизнь», посвящённый памяти Иосифа Кобзона. Жюри возглавил известный российский исполнитель Евгений Кунгуров. Об этом этом сообщает информационный портал baikal-daily.

Иосиф Кобзон с 1997 года и вплоть до своей смерти в августе 2018 года представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.

В конкурсе участвуют вокалисты из Москвы, Екатеринбурга, Улан-Удэ, других городов. На этапе очных прослушиваний участник исполнят по одному классическому и эстрадному произведению.

17 октября пройдёт финал конкурса, в рамках которого участникам конкурса необходимо будет исполнить, в том числе, эстрадное произведение из репертуара Иосифа Кобзона. Завершится конкурс праздничным гала-концертом и награждением лауреатов.