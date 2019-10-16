Москва, , 16:11 — REGNUM В Международном Мемориале в Москве открылась выставка «(на)против стены», посвященная протестам в СССР в 1989 году. Об этом сообщает официальный сайт «Мемориала».

На выставке собраны фотографии и воспоминания, которые помогут понять, какой была атмосфера в 1989, что людей интересовало и беспокоило и даже с какими лозунгами протестующие выходили на улицы в разных странах. Кроме этого, на выставке будет небольшой хронограф, который поможет понять, через что прошли с 1939 по 1989 гг. жители стран социалистического блока и советских республик и как они сопротивлялись.

Выставку можно смело назвать интерактивной: посетители могут отколоть кусочек стены и написать на нём свои мысли о событиях тех лет.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.