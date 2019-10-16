Нью-Йорк, США, , 15:56 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS объявило о том, что к актерскому составу сериала «Зло», присоединилась Рене Голдсберри, получившая признание благодаря «Видоизменённый углерод», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Отжиг», «Хорошая жена» и «Белый воротничок». Сюжет фантастической драмы вращается вокруг девушки психолога, чьим профилем являются события, которые все остальные называют «чудом». В поиске ответов на загадочные вопросы героине окажут помощь священник и работяга, полностью расходящиеся во всех своих взглядах.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Майкл Колтер, известный по «Люди в черном 3», «Малышка на миллион», «Добровольцы», «Двойник» и «Скорая помощь», Катя Херберс, знакомая зрителям по картинам «Мир Дикого Запада», «Манхэттен», «Оставленные» и «Американцы», Асиф Мандви, снявшийся в «На грани» и «Клан Сопрано», Майкл Эмерсон, сыгравший в «Остаться в живых», «Секретные материалы» и «В поле зрения», и Бруклин Шак.

В качестве шоураннеров выступили Роберт и Мишель Кинг, подарившие миру сериалы «Хорошая жена», «Безмозглые» и «Хорошая борьба». Команду исполнительных продюсеров возглавили Генри Брончтейн, участвовавший в создании картин «Джон Доу», «Агент», «Последователи» и «Фарт», и Робин-Ален Фельдман, благодаря которому свет увидел сериал «Марко Поло». Режиссерами стали Глория Муцио и Рон Андервуд.