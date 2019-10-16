Лондон, , 15:56 — REGNUM Фанаты вселенной Гарри Поттера теперь могут оформить платную годовую подписку Wizarding World Gold. Об этом 16 октября сообщил портал Engadget.

Подписчики получат доступ ко всем электронным книгам серии и различному видеоконтенту, они также получат коллекционные значки, приоритет в бронировании мест на специальных мероприятиях и скидки на товары из магазинов Wizarding World.com, Warner Bros Studio Tour, расположенном в Лондоне и Голливуде и других.

Кроме того, они будут получать журнал, называющийся Keys and Curios. Отмечается, что это далеко не все «бонусы», которые смогут получить поклоники вселенной, созданной Джоан Роулинг. Стоимость подписки составит $75.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что самый первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» будет продано на аукционе. Отмечается, что он всё это время (с 1997 года) хранился в кейсе под кодовым замком.

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