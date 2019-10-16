Штат Калифорния, США, , 15:54 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера восьмого сезона сериала «Стрела». Сюжет супергеройской драмы вращается вокруг миллиардера и любимца женщин, потерпевшего кораблекрушение и прожившего долгое время на необитаемом острове. Герой вернулся в родной город спустя пять лет, но он уже далеко не тот человек, каким был прежде.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Стивен Амелл, известный по «Замыкая круг», «Близкие друзья», «Реальные пацаны», «Дневники вампира» и «Горячая точка», Дэвид Рэмси, знакомый зрителям по картинам «Заплати другому», «Мать и дитя», «Танго втроем» и «Воздушная тюрьма», Эмили Бетт Рикардс, снявшаяся в «Бруклин» и «Флэш», Кэти Кэссиди, сыгравшая в «Заложница», «Остров Харпера» и «Сплетница», и Пол Блекторн.

В качестве шоураннеров выступили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», Эндрю Крейсберг, известный по «Юристы Юостона», «Элай Стоун», «Флэш» и «Симпсоны», а также Марк Гуггенхайм, подаривший миру «Вспомни, что будет», «Охотники на троллей», «Элай Стоун» и «Необычная семья». Команду исполнительных продюсеров возглавила Дженнифер Ленс. Режиссерами стали Джеймс Бемфорд, Джон Беринг и Глен Винтер.