Париж, , 15:16 — REGNUM Рядом с Эйфелевой башней власти Парижа намерены построить временный Grand Palais Éphémère. В новое сооружение на Марсовом поле будут переведены все мероприятия, которые традиционно проводились в знаменитом дворце: выставки, модные шоу и ярмарки. «Работать» пространство будет все время реконструкции основного здания. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Временный Гран-пале возведут в начале 2021 года по проекту бюро Wilmotte & Associés, которое строило Российский духовно-культурный православный центр в Париже. Архитекторы придумали минимально влияющую на окружающую среду и деликатно вписанную в знаковый для французской столицы ландшафт сборно-разборную конструкцию из экологических материалов, которую можно будет использовать и в других конфигурациях.

Реализация реконструкции основного Гран-Пале стоимостью 500 миллионов евро начнется в 2020 году. Стоимость проекта, включая его обслуживание в течение четырех лет и демонтаж, составляет 40 миллионов евро. Эту сумму полностью покроют арендаторы и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года: оба Гран-пале — и исторический, и временный — будут задействованы в проведении соревнований по борьбе, дзюдо, тхэквондо и фехтованию.