Лос-Анджелес, США, , 15:11 — REGNUM В сеть выложили нарезку из тизер-трейлером предстоящего фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» с множеством боевых сцен. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале Furious Trailer.

Создатели ролика отметили, что фильм до сих пор не получил возрастной рейтинг. В США картину начнут показывать 1 ноября 2019 года, в России — 31 октября.

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Снял картину режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, главные роли в ней исполнили Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Гэбриел Луна, Наталия Рейс и Диего Бонета.

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