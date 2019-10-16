Москва, , 15:00 — REGNUM Необычный спрос на русскую хохлому в Аргентине и других странах Южной Америки выявили в ассоциации «Народные художественные промыслы России». Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра.

Отмечается, что по заказу из южно-американской страны в России будет изготовлен специальный сосуд для питья матэ с различными вариантами живописи. Похожими изделиями интересуются и в странах арабского мира, где местным заказчикам приглянулись предметы, выполненные в стилистике росписи «зеленая хохлома».

«Несмотря на то, что за три столетия сформировались определенные принципы и достаточно строгие правила хохломской росписи, художники понимают, что для покорения иностранных рынков требуется специальный экспортный продукт. Таким продуктом как раз и стали специальные стаканчики для матэ», — отметил глава ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Хохломская роспись появилась в Нижегородской области в XVII веке. Известно, что «хохлома» — это определенный стиль росписи по дереву в определенной цветовой гамме — черный, золотой, красный, а также немного зелёных листьев.

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